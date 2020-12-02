تعر ف على أسعار الرمل والزيط اليوم

تعد الرمال بكافة أنواعها عنصرًا مهم قي قطاع المقاولين لصناعة عمليات البناء، فيتم بناء المنازل والمستشفات والمدن الجديدة، فمنذ القديم قبل ظهور الأسمنت والطوب كانوا يعتمدون في المقام الأول على الرمل في البناء، فتم استخدامه لفترات طويلة، بالإضافة إلى أنه يتم استخدام الرمال في صناعة الطرق.وأشار رجال صناعة التشييد والبناء، إلى أن أن سعر متر الرمل بلغ نحو 160 جنيهًا، حيث يصل حمولة الرمال تسع قدرتها لـ13 متر بقيمة 1250 جنية، بينما حمولة الجرار الرمل الذي يضم 4 متر من الرمل بقيمة 380 جنيه، بينما السيارة ذات الحجم الكبير تضم مايقرب إلى 10 متر رمال بقيمة 1000 جنيه.وفيما يخص العنصر الأساسي الثاني فى صناعة التشييد والبناء «الزيط» يتراوح سعر المتر زلط «الفينو» ما بين 185 إلي 195 جنيه، أما بالنسبة لمتر الزلط الكبير يتراوح سعره ما بين 152 إلي 135 جنيه.