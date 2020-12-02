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الأربعاء 02 ديسمبر 2020 الموافق 17 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار ورق الحائط الأربعاء 2-12-2020

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 01:27 ص
ورق الحائط
ورق الحائط
علا العلاف
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رصدت "الدستور" أسعار ورق الحائط، اليوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر 2020، بمنطقي العتبة والرويعي، حيث يتوفر هناك مختلف الأشكال التى تناسب جميع الأذواق منها المودرن والكلاسيك وأشكال الـ3 دي والـ4 دي المستخدمة بعد الانتهاء من تصميم الوحدات السكنية أو الأبراج.

وبلغ سعر متر ورق الحائط المزخرف والقطيفة مقاس 3×4 أمتار بقيمة 1680 جنيهًا، بينما وصل سعر متر مقاس 3×3.5 متر بقيمة 1470 جنيهًا، ووصل سعر مقاس 2.8×5.3 متر إلى 1372 جنيهًا، بينما يسجل مقاس 2.8×3 أمتار قيمة 1360 جنيهًا، يليها مقاس 2.6×3.5 متر بقيمة 1274 جنيهًا، ويصل مقاس 53سم×10 أمتار إلى قيمة 275 جنيهًا.

وصل سعر ورق حائط مقاس 300× 390 سم إلى 1999 جنيهًا، ويسجل سعر ورق حائط مقاس 280×200 سم إلى 699 جنيهًا، ويبلغ سعر ورق حائط جلد مقاس 100×200 سم إلى 350 جنيهًا، ويشير سعر ورق حائط جلد مقاس 60×90 إلى 270 جنيهًا.

وصل سعر ورق الحائط مقاس 1.3×3 أمتار إلى سعر 930 جنيهًا، فيما وصل سعر ورق الحائط مقاس 3×3 أمتار إلى 1125 جنيهًا.

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