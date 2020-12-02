سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 2-12-2020
الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:58 ص
منة سالمطباعة
يقدم لكم موقع «الدستور» سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 2-12-2020، أمام الجنيه المصري، حسبما أفادت التقارير الأخيرة لسوق تداول العملات المحلي المصري.
ووفقًا للسوق المحلى، نرصد لكم فى هذا التقرير سعر الريال السعودي، بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
تواصل أسعار صرف الريال السعودي استقرارها مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، في البنوك المصرية العاملة وشركات الصرافة بالسوق المصري.
سجل سعر الريال فى البنك الأهلي المصري 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.
بنك مصر
بلغ سعر الريال فى بنك مصر 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
بينما استقر سعرالريال السعودى فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.
بنك التعمير والأسكان
سجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
المصرف العربي الدولي
وجاء المصرف العربي الدولي 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع
البنك التجارى الدولى cib
شهد سعر الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي استقرارًا، وسجل 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.
البنك العربى الأفريقى الدولى
كما تداول فى بنك العربي الأفريقي، 4.05 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك عوده
وصل سعر الريال السعودى فى بنك عوده 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامى
بلغ سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
بنك مصرإيران التنمية
بينما استقر سعر الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية وبلغ 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
البنك العربى الأفريقى الدولى
تداول سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي، 4.05 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحد
جاء سعر الريال السعودى فى البنك المصرف المتحد عند مستوي 4.02 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
ووفقًا للسوق المحلى، نرصد لكم فى هذا التقرير سعر الريال السعودي، بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
تواصل أسعار صرف الريال السعودي استقرارها مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، في البنوك المصرية العاملة وشركات الصرافة بالسوق المصري.
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 2-12-2020البنك الأهلي المصري
سجل سعر الريال فى البنك الأهلي المصري 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.
بنك مصر
بلغ سعر الريال فى بنك مصر 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
بينما استقر سعرالريال السعودى فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.
بنك التعمير والأسكان
سجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
المصرف العربي الدولي
وجاء المصرف العربي الدولي 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع
البنك التجارى الدولى cib
شهد سعر الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي استقرارًا، وسجل 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.
البنك العربى الأفريقى الدولى
كما تداول فى بنك العربي الأفريقي، 4.05 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك عوده
وصل سعر الريال السعودى فى بنك عوده 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامى
بلغ سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
بنك مصرإيران التنمية
بينما استقر سعر الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية وبلغ 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
البنك العربى الأفريقى الدولى
تداول سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي، 4.05 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحد
جاء سعر الريال السعودى فى البنك المصرف المتحد عند مستوي 4.02 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.