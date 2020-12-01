إغلاق الشباب أثناء النوبة.. ما هى إجراءات تقليل تأثير التلوث؟

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أن الوزارة تولى اهتمامًا بالغًا بعدد من القضايا البيئية المختلفة منها تحسين جودة الهواء من خلال عدد من المشروعات وزيادة عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء والعمل على تحسين جودته، حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، ووفقًا لمتطلبات منظمة الصحة العالمية وطبقًا للحدود القانونية الوارده بقانون البيئة.تستعرض "الدستور" الإجراءات التي يجب اتخاذها للتقليل من تأثير تلوث الهواء على المواطنين.- يجب أن يمتنع الأطفال عن اللعب في الأماكن المفتوحة عند حدوث النوبة.- يجب على الأطفال وكبار السن والحوامل والمرضى أن يتواجدوا في أماكن مغلقة طوال أوقات التلوث الحادة.- التقليل من التعرض المباشر لأشعة الشمس.- تناول المشروبات والسوائل، خاصة المياه، لتعويض فقد الجسم للماء بشكل منتظم.- في حالة شعور العاملين في الأماكن المفتوحة بأعراض مرضية يجب أن يدخلوا الأماكن المغلقة.- يجب الامتناع عن ممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة.- إغلاق الشبابيك عند حدوث النوبة.- رش المياه من البخاخات في الجو داخل المنزل وعلى الستائر حتى تترسب الجسيمات العالقة في الجو.- ارتداء نظارات الشمس في حالة الخروج من المنزل لحماية العين.