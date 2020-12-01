الجيش السوداني: سندعم إنفاذ اتفاق السلام وحراسته بقوة

أكد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان السودانية، اليوم الثلاثاء، حرص القوات المسلحة على إنفاذ اتفاق السلام، ودعمه بقوة حتي يبلغ مبتغاه ويعم الأمن والاستقرار كل ربوع الوطن.وقال الحسين في كلمته اليوم خلال حضوره فعاليات المشروع التدريبي الختامي لسلاح المدفعية إن القوات المسلحة عصية علي كل محاولات التفكيك التي تسعي لإضعافها واستهداف كيانها، وفق وكالة أنباء السودان "سونا".وشدد رئيس الأركان على أن بقاء الوطن ووحدته في بقاء القوات المسلحة وتماسكها لأنها المؤسسة الوطنية الأولي والتي لن تفرط في مقدرات الوطن ومكتسبات شعبه.وأشاد رئيس هيئة الأركان بالمستوى الرفيع الذي خرج به المشروع التدريبي الختامي لسلاح المدفعية والذي يشير لمستوى الجاهزية التي تتمتع بها وحدات السلاح، وتعهد باستكمال برامج ومشروعات تطوير سلاح المدفعية وإعادتها سيرتها الأولى في إطار التطوير الذي ينتظم تشكيلات القوات المسلحة بمحاوره المختلفة، لافتا إلى اهتمام القيادة المتعاظم بالفرد العسكري وتأمين متطلباته بتقديم الخدمات وتوفير احتياجاته الضرورية.