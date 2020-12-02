التزام المحلات التجارية بكفر الشيخ بقرار الغلق من الساعة الـ 10 مساءً (صور)

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، مساء اليوم الثلاثاء، مع الأجهزة الأمنية المختصة ورؤساء المراكز والمدن بالمحافظة، بتطبيق قرار غلق المحال التجارية بمراكز ومدن المحافظة باليوم الأول من قرار الغلق من الساعة الـ 10 مساءً، تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بغلق المحلات التجارية من الـ 10 مساءً حتى الـ 7 صباحًا طوال أيام الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وشدد محافظ كفرالشيخ، علي تطبيق مواعيد غلق المحلات التجارية بكل حزم، مطالبًا بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن وتطبيق الإجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم.جدير بالذكر؛ أن قرار رئيس مجلس الوزراء؛ ينص على أن مواعيد فتح المحال التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات تكون بالمادة الثانية من هذا القرار، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشر مساء (صيفًا) والعاشرة مساءً (شتاءً)، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل (صيفًا) والساعة الحادية عشر مساءً (شتاءً).وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الواحدة صباحًا (صيفًا) والساعة الثانية عشر منتصف الليل (شتاءً) علي أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحًا، مع استمرار خدمة التيك اواي (Take- away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات علي مدار 24 ساعة صيفًا وشتاءً.وتكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السابعة مساءً (صيفًا) والساعة السادسة مساءً (شتاءً)، عدا الورش الموجودة علي الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية.ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناء علي اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض علي اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من وزير التنمية المحلية بناء علي اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض علي اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير الساحة والأثار.وتستثني من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.