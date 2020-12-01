التونسي خليل جميل يشارك في فيلم مصري قصير

يبدأ الفنان التونسي خليل جميّل قريبا تصوير أول أعماله المصرية خلال أسبوعين وهو الفيلم الروائي القصير "فرحة" مع المخرجة جيهان إسماعيل.ويلعب فيه دور مصطفى وهو شاب مصري ينتمي للطبقة الشعبية ويتعمد مضايقة نسرين يوسف بطلة الفيلم، ويشارك خليل الفيلم محمود فارس ونسرين يوسف.وحقق خليل نجاحًا كبيرًا في الدراما التونسية في الأعوام الأخيرة، خاصة في الجزء الخامس من المسلسل الناجح أولاد مفيدة وفلاش باك وحكايات تونسية الفيلم والمسلسل.