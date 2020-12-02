الأحد.. انطلاق برنامج حديث القاهرة على «القاهرة والناس»

أعلنت قناة القاهرة والناس انطلاق برنامج "حديث القاهرة، ابتداءً من الأحد المقبل يوميا في التاسعة مساء.ويقدم البرنامج على شاشة القاهرة والناس الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى وخيري رمضان وكريمة عوض، ويناقش البرنامج العديد من القضايا التي تهم المواطن المصري، كما يسلط البرنامج الضوء على أبرز المشروعات الكبيرة والقومية في مصر.وسبق للإعلامي إبراهيم عيسى تقديم أكثر من تجربة إعلامية على شاشة القاهرة والناس، فيما قدم خيري رمضان خلال مسيرته الإعلامية العديد من التجارب البرامجية التي لاقت نجاحًا كبيرًا.