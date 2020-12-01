سياسي: الدور المصري سيبقى محوريا وأساسيا في رعايته للقضية الفلسطينية

رحب الدكتور عماد عمر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني بالجهد العربي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنه لا بديل عن مصر والسعودية والإمارات والبحرين في أي تحرك لعقد مؤتمر دولي للسلام أو أي جهد يبذل لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني.وقال عمر في تصريح لـ"الدستور" إن الدور المصري سيبقى محوريا وأساسيا في رعايته للقضية الفلسطينية، ودعمه لكل الحقوق الفلسطينية.وتوقع عمر أن تثمر القمة الرباعية العربية عن بلورة موقف عربي موحد للتحرك من خلاله لإقناع الإدارة الأمريكية الجديدة التي يرأسها جو بايدن، والأمم المتحدة والاتحاد الأوربي بضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.وأشار عمر إلى أنه يتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة جهد مصري مكثف للم شمل الفصائل الفلسطينية وإنهاء الانقسام لأنه لا يمكن التحرك باتجاهات السلام والموقف الفلسطيني مفتت.