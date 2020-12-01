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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل ألبوم «بنوتة» لأمنية حسن

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 10:52 م
الفنانة الشابة أمنية
الفنانة الشابة أمنية حسن
دعاء عبد المقصود
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تستعد الفنانة الشابة أمنية حسن لطرح أول ألبوم غنائي لها بعنوان بنوتة وهو مكون من ثمانية أغاني.

سيتم تصويرها جميعا بطريقة الفيديو كليب خلال الفترة ما بين شهري يناير وفبراير القادمين، المخرج والمنتج الغنائي ميدو منيب من خلال شركته Pause production وتعاملت فيه مع عدد كبير الملحنين منهم محمد جوليو وإسلام الابتي ومصطفى أمين واسلام رفعت ويحيى مهدي، وعدد من الموزعين منهم أمجد معتز وحسام سعيد وإسلام رفعت ويحيى مهدي وأحمد ايهاب.

وعدد كبير من الشعراء منهم محمد ابراهيم وأحمد عبدالنبي ومحمد حسن معوض وأحمد معتز ومحمد جابر وسلمى رشيد.

وطرحت أمنية مؤخرًا فيديو كليب بتقنية الجرافيكس لأغنيتها عشم إبليس وهي من كلمات محمد إبراهيم والحان اسلام علي وتوزيع امجد معتز. ومصنوعة بتقنية ال motion graphic من تنفيذ حسن جاد.

وتستعد أمنية قريبا لطرح فيديو كليب جديد لأغنيتها "بنوتة" وهى من كلمات سلمى رشيد وألحان وتوزيع إسلام رفعت وتم تسجيلها ف استوديو click sound وهندسة صوتية ل بيشوي مجدي.
وتقول أمنية أن الأغنية تصف حالة حب من بنت لحبيبها.

الفيديو من إخراج ميدو منيب وسيتم تصويره بين القاهرة والإسكندرية، على أن يتم طرح الأغنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب.
تفاصيل ألبوم «بنوتة» لأمنية حسن
تفاصيل ألبوم «بنوتة» لأمنية حسن
تفاصيل ألبوم «بنوتة» لأمنية حسن
تفاصيل ألبوم «بنوتة» لأمنية حسن

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