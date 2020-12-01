بعد زيادة محطات الرصد.. تعرف على أبرز 5 ملوثات للهواء

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أن الوزارة تولى اهتمامًا بالغًا بعدد من القضايا البيئية منها تحسين جودة الهواء من خلال عدد من المشروعات، منها زيادة عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء والعمل على تحسين جودته، حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، وفقًا لمتطلبات منظمة الصحة العالمية وطبقًا للحدود القانونية الوارده بقانون البيئة."الدستور" تستعرض أبرز ملوثات الهواء بعد زيادة عدد محطات رصد تلوث الهواء:- أكاسيد النيتروجين._ ثاني أكسيد الكبريت._ الجسيمات العالقة أقل من 10 ميكرو متر._ أول أكسيد الكربون._ الأوزون.