ضبط 3600 مخالفة إشغال طريق بدمياط

تحركت عدة حملات لرفع الإشغالات والتصدى للمخالفات في محافظة دمياط خلال شهر، وكذا التعديات على الطريق العام، لتيسير الحركة المرورية وحركة المشاة وكذلك الارتقاء بالمظهر الحضارى العام، حيث قامت شرطة المرافق، برئاسة العميد أشرف الصعيدي، بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن بشن حملات مكثفة لتنفيذ هذه الأعمال بجميع المناطق.أسفرت الحملات المُنفذة خلال نوفمبر الماضي من خلال قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة له " رأس البر وفارسكور" عن ضبط 3651 مخالفة تعددت بين "إشغال طريق وبائع متجول وبيئة ومنشآت بدون ترخيص"، فضلًا عن مصادرة 729 مضبوطات متنوعة، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.