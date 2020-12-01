«الإحصاء»: 57 مليون طن إنتاج الوقود محليًا خلال 9 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع إنتاج الوقود محليًا فى مصر إلى حدود 57.1 مليون طن خلال أول 9 أشهر من العام الحالى 2020، بينما بلغ حجم الاستهلاك خلال الفترة ذاتها 53.5 مليون طن ليتحقق بذلك فائض بقيمة 3.6 مليون طن خلال العام الحالى.لفت تقرير الإحصاء، حصلت «الدستور» على نسخة تفصيلية منه، إلى ارتفاع انتاج السولار محليًا بنسبة 36% خلال عام بعد أن قفز حجم الإنتاج شهريًا لـ790 ألف طن خلال شهر سبتمبر الماضى مقابل 580 ألف طن خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، كما ارتفع استهلاك السولار من 1094 ألف طن لـ 1096 ألف طن خلال فترة المقارنة ذاتها.كما أظهر التقرير تحقيق وفر فى كميات البوتاجاز المتاحة محليًا لتسجل 286.2 ألف طن خلال سبتمبر الماضي مقابل استهلاك قدره 280.5 ألف طن، بعدما رفعت نصيبها من البوتاجاز المستورد من 140 ألف طن لـ151 ألف طن شهريًا، لتعوض بذلك تراجع الإنتاج المحلى من 140.1 ألف طن لـ 135.2 ألف طن خلال الفترة نفسها.