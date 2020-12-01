ارتفاع شعبية الرئيس المكسيكي رغم الآراء السلبية على الأداء الاقتصادى لحكومته

ارتفعت شعبية الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بعد أن أكمل عامه الثانى في رئاسة المكسيك، رغم النقاط المنخفضة التى حصل عليها في العديد من المجالات خاصة مجالى الاقتصاد والأمن.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أن شعبية الرئيس أوبرادور ارتفعت إلى 61% في نهاية نوفمبر المنصرم بعد أن كانت 56% في شهر أغسطس في استطلاع الرأى الذي أجرته صحيفة ريفورما ونشرته اليوم الثلاثاء.وأوضح الاستطلاع أن 56% ممن شاركوا في الاستطلاع قالوا إنه لم يف بوعوده لتحسين آداء الاقتصاد وأن 66% قالوا إنه لم يقلل من معدلات الجريمة فى البلاد.