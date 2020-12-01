«مصرف لبنان»: لسنا قادرون على إبقاء الدعم على السلع الأساسية

قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الثلاثاء، إن البنك المركزي غير قادر على إبقاء دعم السلع الأساسية لأكثر من شهرين آخرين، مضيفا أن الأمر بيد الدولة لمعالجة هذا الوضع.وأضاف سلامة أن البنك المركزي سيلتزم بتسليم حسابات الدولة في إطار أي تدقيق جنائي، لكن تسليم حسابات البنوك المحلية يحتاج إلى تعديل القانون، وفقا لفضائية "العربية".وتابع أن البنك المركزي سيسعى إلى إعادة تنظيم وبيع البنوك اللبنانية التي لا يمكنها زيادة رؤوس أموالها بحلول الموعد النهائي المقرر لذلك في فبراير المقبل.