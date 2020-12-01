8083 إصابة جديدة بكورونا في فرنسا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 8083 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ارتفاعا من 4005 أمس، لكن دون مستوى العشرة آلاف لليوم الثالث على التوالي، وهو ما لم يحدث منذ منتصف سبتمبر.وارتفع عدد الوفيات في فرنسا بسبب عدوى كوفيد-19 بواقع 775 إلى 53506.وبلغ المتوسط المتحرك للوفيات في سبعة أيام 467 منخفضا عن مستوى 500 للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.وبلغ إجمالي الإصابات في فرنسا مليونين و230571 وهي خامس أعلى حصيلة في العالم.