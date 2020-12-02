أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 2-12-2020

تنشر "الدستور" تقريرًا عن أسعار الدواجن داخل الأسواق المصرية، اليوم الأربعاء 2-12-2020، ويبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن بورصة الدواجن بكافة أنواعها، حيث تختلف أسعار الدواجن بكافة أنواعها في السوق المصرية يوميًا، حسب متغيرات السوق، وأسعار الأعلاف التي تستخدمها المزارع لتغذية الدواجن.أسعار بورصة الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء الموافق 2-12-2020يتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي بين 36 إلى 36.50 جنيه، فيما سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 21 إلى 21.50 جنيه، ويراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 14 و14.25 جنيه للكيلو، أما سعر كيلو الفراخ الساسو بلغ بين 27 إلى 27.50 جنيه.وتراوح سعر الكتكوت "الأبيض" بين 3.75 إلى 4 جنيهات الذي يبلغ من العمر يوم واحد، وسجل الكتكوت "ساسو" الذي يبلغ من العمر يوم واحد بين 2.75 إلى 3 جنيهات، وبلغ سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من العمر يوم واحد بين 3 إلى 3.25 جنيهًا.وسجل سعر كرتونة البيض البلدي ليتراوح بين 29 إلى 30 جنيهًا، وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 26 إلى 27 جنيهًا، فيما بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر بين 27 إلى 28 جنيهًا، وبلغ سعر لحم الأرانب بين 35 إلى 38 جنيهًا، أما أسعار البط المسكوفي بلغت بين 30 إلى 30.25 جنيه، وسعر لحم البط مولارد 22 إلى22.50 جنيه.ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية، حيث انخفضت بورصة أسعار الدواجن بنسبة تتجاوز الـ40%، في حين أن مصر تنتج حوالي مليار دجاجة سنويًا، 30% منها إنتاج ريفي، بالإضافة إلى 125 مليون دجاجة سنويًا إنتاج بلدي، بينما ارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.