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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 16 طن سماد مدعم قبل البيع بالسوق السوداء بكفر الشيخ

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 02:28 ص
كفر الشيخ
كفر الشيخ
عمرو الشامي
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تمكنت مديرية التموين بكفر الشيخ، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك والتفتيش الصيدلي، اليوم الثلاثاء، من ضبط سيارتين محملتين بـ16 طن سماد مدعم، بمدينة الرياض، وذلك قبل تهريبهم وبيعهم فى السوق السوداء.

وكانت حملة مشتركة بعضوية كل من سامح البنا، ومحمد عبدالقوي، مساعد وكيل وزارة التموين بالمحافظة، ورضا داود، بالرقابة التموينية، والدكتور تامر حجازي، مدير الإدارة العامة للصيادلة بكفر الشيخ، والدكتور ماجد مصطفى، بالتفتيش الصيدلي، ورجب نايل، مدير جهاز حماية المستهلك، وسعد أبو إسماعيل، بجهاز حماية المستهلك، قد شنت حملة مكبرة على المحال العامة والصيدليات، بدائرة مركز الرياض، للتأكد من انضباط الصيدليات وتوافر الأدوية ومطابقتها للمواصفات والصلاحية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط سيارتين يقودهما سائقان، أثناء سيرهما بمدينة الرياض، محملتين بـ16 طن سماد مدعم من قبل الدولة والمحظور بيعه أو تداوله خارج البطاقات الزراعية، كانا في طريقهما لبيعهم بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات بالسيارتين، وجرى اقتياد المتهمين إلى مركز شرطة الرياض، وتحرر لهما المحضرين اللازمين برقمي 2818، 2819، جنح أمن دولة مركز الرياض، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

كما تمكنت الحملة من ضبط صيدلية بدون ترخيص، بقرية الوزارية التابعة لمركز الرياض، وعثر بداخلها على 492 صنف دواء بكمية 3000 عبوة دوائية، كما تبين أن القائم على العمل غير صيدلي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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