غدًا.. انطلاق فعاليات حملة «السكة أمان»

تطلق الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، غدا الأربعاء، فعاليات حملة "السكة أمان"، وذلك بمقر وزارة النقل.ويحضر انطلاق الحملة، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر ورئيس المجلس القومي للمرأة والمدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.وتتضمن الفعاليات توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس القومي للمرأة والهيئة القومية لسكك حديد مصر.