وفاة لاعب بتروجيت السابق أثناء مباراة ودية

توفي الكابتن محمد الفكهاني، لاعب ناديي بتروجيت، واتحاد الشرطة المعتزل، ابن محافظة بني سويف، منذ قليل، إثر سقوطه مغشيًا عليه بملعب الساحة الشعبية بمدينة بني سويف، أثناء استعداده لمباراة كرة قدم ودية مع بعض أصدقائه.وقال توني عثمان، عضو لجنة الحكام الرئيسية، ورئيس نادي الشبان المسلمين، إنه الفكهاني توفي إثر توقف عضلة القلب أثناء استعداده للعب الكرة مع أصدقاؤه، فسقط مغشيًا عليه، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله لإحدى المستشفيات الخاصة لمحاولة إسعافه.وأضاف رئيس نادي الشبان المسلمين، أن الفكهاني بدأ مسيرته الكروية في نادي تليفونات بني سويف، قبل أن ينتقل لعدد من الأندية بالدوري الممتاز، أبرزها ناديي بتروجيت واتحاد الشرطة.وأنهي مسيرته الكروية في الموسم الماضي، بمشاركته مع نادي الشبان المسلمين، بدوري القسم الرابع، ليعتزل نهاية الموسم، ويتجه لإنشاء أكاديمية لبراعم كرة القدم.