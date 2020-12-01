هبوط أرضي بطريق الكورنيش شرق الإسكندرية

تلقى حى ثان المنتزه بالإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، إشارة عاجلة بوجود بداية لهبوط أرضي بطريق الكورنيش بمنطقة المندرة بحري، وبناءً على تعليمات اللواء أشرف بهجت رئيس حي ثان المنتزه، توجه يحيى زكريا سكرتير عام الحي، يرافقه ممثلو الأجهزة التنفيذية بالمنتزه ثان ومديرو الإدارات المعنية بالحي (متابعة ميدانية، طرق)، على الفور إلى مكان الهبوط.وتبين بالمعاينة أن الهبوط ناتج عن مشكلة بالصرف الصحي، وتمت المعاينة من قِبل مسئولي الصرف الصحي بالمنتزه ثان، وجارٍ العمل على إصلاح الهبوط.وتأتي تلك الأعمال ضمن أعمال رفع الكفاءة والاهتمام برفع كفاءة الطرق، وفي ضوء الاهتمام بالاستجابة الفورية للبلاغات الطارئة للتيسير على المواطنين، ولا زالت المتابعة جارية والأعمال مستمرة لحين الانتهاء من العمل.