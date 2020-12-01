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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

هبوط أرضي بطريق الكورنيش شرق الإسكندرية

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 10:17 م
هبوط أرضي بطريق الكورنيش
هبوط أرضي بطريق الكورنيش
هبه عويضه
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تلقى حى ثان المنتزه بالإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، إشارة عاجلة بوجود بداية لهبوط أرضي بطريق الكورنيش بمنطقة المندرة بحري، وبناءً على تعليمات اللواء أشرف بهجت رئيس حي ثان المنتزه، توجه يحيى زكريا سكرتير عام الحي، يرافقه ممثلو الأجهزة التنفيذية بالمنتزه ثان ومديرو الإدارات المعنية بالحي (متابعة ميدانية، طرق)، على الفور إلى مكان الهبوط.

وتبين بالمعاينة أن الهبوط ناتج عن مشكلة بالصرف الصحي، وتمت المعاينة من قِبل مسئولي الصرف الصحي بالمنتزه ثان، وجارٍ العمل على إصلاح الهبوط.

وتأتي تلك الأعمال ضمن أعمال رفع الكفاءة والاهتمام برفع كفاءة الطرق، وفي ضوء الاهتمام بالاستجابة الفورية للبلاغات الطارئة للتيسير على المواطنين، ولا زالت المتابعة جارية والأعمال مستمرة لحين الانتهاء من العمل.
هبوط أرضي بطريق الكورنيش شرق الإسكندرية
هبوط أرضي بطريق الكورنيش شرق الإسكندرية
هبوط أرضي بطريق الكورنيش شرق الإسكندرية
هبوط أرضي بطريق الكورنيش شرق الإسكندرية
هبوط أرضي بطريق الكورنيش شرق الإسكندرية
هبوط أرضي بطريق الكورنيش شرق الإسكندرية
هبوط أرضي بطريق الكورنيش شرق الإسكندرية
هبوط أرضي بطريق الكورنيش شرق الإسكندرية

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