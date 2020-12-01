رئيس مركز إطسا: استمرار أعمال رفع مخلفات الري (صور)

تابع خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، أعمال رفع مخلفات الري ونقلها إلى المدفن الصحي بقصر الباسل، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا اليوم بالتنسيق مع هندسة ري إطسا، وذلك لرفع مخلفات الري ببحر عروس بالمدينة، وذلك حرصًا لخلق بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين.وأكد رئيس المركز، ضرورة المتابعة اليومية لأعمال النظافة ورفع جميع مخلفات الري أولا بأول، بالتنسيق مع هندسة الري برئاسة المهندس محمد ذيدان.وفى سياق متصل، قامت الوحدة المحلية بالغرق بالبدء فى رفع المخلفات من موقع المدرسة التجريبية بناحية الطويل، تمهيدا لتسليمها للمقاول المسند إليه الأعمال للبدء في تنفيذ إقامة مدرسة عزبة الطويل التابعة لقرية الغرق.وشدد رئيس مركز ومدينة إطسا، على سرعة الانتهاء من جميع أعمال رفع المخلفات المتواجدة بموقع الأرض المخصصة لإقامة المدرسة.