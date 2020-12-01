«العدل الأمريكية» تؤكد عدم وجود أدلة على تزوير الانتخابات

أكد وزير العدل الأمريكي، وليام بار، الثلاثاء، أنه لا وجود لأي دليل على تزوير من شأنه أن يغير نتائج الانتخابات الأمريكية.جاءت تصريحات بار، التي نقلتها فضائية سكاي نيوز، للمرة الأولى في التعليق على الانتخابات الأمريكية والتي يشكك في نزاهتها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.فيما أفادت الحملة الانتخابية لترامب، الثلاثاء، بأنها أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة العليا لولاية ويسكونسن للطعن في نتائج انتخابات الرئاسة بالولاية.وقالت حملة ترامب في بيان: "تشمل دعوى اليوم أربع حالات تتضمن أدلة واضحة على البطلان".يُشار إلى أن هذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة طعون قضائية لم يفلح معظمها في تغيير نتيجة الانتخابات التي أُجريت في الثالث من نوفمبر الماضي، وأعلنت وسائل إعلام رسمية أن المرشح الديمقراطي المنتخب جو بايدن قد فاز بها.