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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مستشار الرئيس: 80% من إصابات كورونا بسيطة وتشبه الإنفلونزا العادية

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:50 م
جريدة الدستور
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إن عدد الوفيات بسبب الإنفلونزا العادية في العالم يقدر بـ500 ألف حالة، أمام فيروس كورونا التي تعتبر عدد وفياته أكثر لأنه مرض جديد على الإنسان.

وأضاف عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مع الإعلامي سيد علي، مساء الثلاثاء، أن 80% من إصابات كورونا بسيطة وتشبه الأنفلونزا العادية، لافتاً إلى أن هناك أعداد كثيرة قد تصاب بفيروس كورونا ولا تظهر عليها الأعراض.

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