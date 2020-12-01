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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1251 وفاة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 10:13 م
كورونا في الولايات
كورونا في الولايات المتحدة
وكالات
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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى 13 مليونا و447 ألفا و627 حالة، بزيادة 152 ألفا و22 إصابة عن الحصيلة السابقة.

وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 267 ألفا و302 حالة بعد تسجيل 1251 وفاة جديدة.

وأعلنت المراكز حصيلتها لإصابات كوفيد-19 حتى الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التي نشرتها قبل ذلك بيوم.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

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