قبرص: نحاول التعاون لإحلال السلام في شرق المتوسط

قال شارالامبوس بيتريدس، وزير دفاع قبرص، إننا نحاول التعاون لإحلال السلام في شرق المتوسط، حسبما نقلت قناة العربية.وأكد وزير الدفاع القبرصي، خلال تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن مناورات "ميدوزا- 10" تهدف لتعزيز التعاون العسكري في المتوسط، مشيرا إلى أن الدول المشاركة في مناورات ميدوزا- 10 تسعى لاستقرار المنطقة.وأشار وزير دفاع قبرص إلى أن أفعال تركيا الاستفزازية في المتوسط واضحة، مضيفا أن قبرص تحاول تبني أجندة بناءة ولكن تركيا تلجأ للاستفزاز.وأكد، خلال تصريحاته الصحفية، أن ممارسات تركيا في فاروشا ضد القانون الدولي، مضيفا أننا نريد حل المشكلة القبرصية وتركيا تقف ضد ذلك، مؤكدا أن قبرص لا تسعى لفرض عقوبات أوروبية على تركيا ولكن قد نضطر لذلك.وأضاف أن ممارسات تركيا في المتوسط تصطدم بالاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن قبرص تسعى لتحالفات مع دول الخليج لتأمين الممرات المائية.يذكر أن فعاليات التدريب البحري الجوي المصري اليوناني القبرصي المشترك "ميدوزا- 10" قد انطلقت اليوم، والذي سيستمر لعدة أيام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط.ووفقا لبيان الجيش المصري، يأتي ذلك فى إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية مع الدول الصديقة.