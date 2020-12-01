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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الإسكندرية تشن حملة على مواقف الركاب لمتابعة الإجراءات الاحترازية

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:19 م
حملة على مواقف الركاب
حملة على مواقف الركاب
هبه عويضه
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شنت الأجهزة التنفيذية لمحافظة الإسكندرية، اليوم، حملة مكبرة على مواقف الركاب لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتحت إشراف اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة، ورئاسة اللواء عصمت الأشقر مستشار المحافظ للمشروعات واللواء وليد كمال الدين مدير عام مشروع محطات الركاب والانتظار وكافة الأجهزة المعنية.

وخلال الحملة، تم المرور على الموقف الجديد بمحرم بك "ميناء الإسكندرية البري"، وتم التشديد على تواجد عدد كاف من أفراد الأمن بجميع بوابات الموقف وإلزام رواد الموقف بتنفيذ الاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة، وكذا متابعة إدارة الموقف للكافيتريات وتنفيذ إجراءات الوقاية والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي والمرور بصفة دورية، فضلًا عن قيام الجهات المختصة بأعمال التطهير والتعقيم لجميع أرجاء الموقف والمباني.
الإسكندرية تشن حملة على مواقف الركاب لمتابعة الإجراءات الاحترازية
الإسكندرية تشن حملة على مواقف الركاب لمتابعة الإجراءات الاحترازية
الإسكندرية تشن حملة على مواقف الركاب لمتابعة الإجراءات الاحترازية
الإسكندرية تشن حملة على مواقف الركاب لمتابعة الإجراءات الاحترازية
الإسكندرية تشن حملة على مواقف الركاب لمتابعة الإجراءات الاحترازية
الإسكندرية تشن حملة على مواقف الركاب لمتابعة الإجراءات الاحترازية
الإسكندرية تشن حملة على مواقف الركاب لمتابعة الإجراءات الاحترازية
الإسكندرية تشن حملة على مواقف الركاب لمتابعة الإجراءات الاحترازية
الإسكندرية تشن حملة على مواقف الركاب لمتابعة الإجراءات الاحترازية
الإسكندرية تشن حملة على مواقف الركاب لمتابعة الإجراءات الاحترازية
الإسكندرية تشن حملة على مواقف الركاب لمتابعة الإجراءات الاحترازية
الإسكندرية تشن حملة على مواقف الركاب لمتابعة الإجراءات الاحترازية
الإسكندرية تشن حملة على مواقف الركاب لمتابعة الإجراءات الاحترازية
الإسكندرية تشن حملة على مواقف الركاب لمتابعة الإجراءات الاحترازية
الإسكندرية تشن حملة على مواقف الركاب لمتابعة الإجراءات الاحترازية
الإسكندرية تشن حملة على مواقف الركاب لمتابعة الإجراءات الاحترازية

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