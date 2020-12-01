ضبط 4 بلطجية فرضوا إتاوات على مواقف سيارات النزهة

رصدت المتابعات الأمنية نشر استغاثة على "فيسبوك" من تضرر أهالى منطقة نادى النصر الرياضي، بدائرة قسم النزهة بالقاهرة، من بعض الأشخاص "منادى سيارات" لقيامهم بفرض الإتاوات عليهم وإجبارهم على دفع أموال مقابل ركن السيارات الخاصة بهم.بالفحص تبين أن مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية")، وتم ضبطهم أثناء تواجدهم بميدان المحكمة بدائرة القسم المذكور، وبحوزتهم (مبلغ مالى)، واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.