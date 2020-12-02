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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء تدريب سيدات «فوه» بكفر الشيخ على صناعة الكليم (صور)

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:51 ص
تدريب سيدات
تدريب سيدات
عمرو الشامي
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بدأت فاعليات الورشة التدريبية لسيدات مركز فوه بمحافظة كفر الشيخ، للتدريب على حرفة الكليم والجوبلان، وذلك بالتعاون بين مديرية الثقافة وفرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ.

وتقام الورشة بقصر ثقافة مدينة فوة والتي تشتهر بصناعة الكليم والجوبلان، وتهدف إلى تعليم المرأة الحرفة لتمكينها اقتصاديا، وأيضًا الحفاظ على تلك الحرفة، وتستمر الورشة لمدة 10 أيام.

وبدأ اليوم الأول بقيام رانيا الكومي بقصر الثقافة بالترحيب بالحضور والتعريف بالدورة، ثم تحدثت مها منيسي، عضو الفرع، عن دور فرع المجلس في النهوض بالمرأة وتمكينها، وأيضًا تحدثت عن مكتب الشكاوى ودوره، وأهمية مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة، وضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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