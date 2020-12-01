السائق الذي صدم مشاة في ألمانيا يعاني اضطرابات نفسية

أعلن مدعي مدينة ترير في جنوب غرب المانيا، أن السائق الذي صدم مشاة بسيارته، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن سقوط أربعة قتلى يبدو أنه يعاني "اضطرابات نفسية".وقال بيتر فريتزن في مؤتمر صحفي، إن العناصر الأولى للتحقيق تظهر أن "اضطرابات نفسية قد يكون لها دور" فيما قام به السائق (51 عاما)، مضيفا أن الأخير المتحدر من ترير كان أيضا تحت تأثير الكحول.