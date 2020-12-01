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الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 الموافق 16 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

منظمات حقوقية: إعدام عالم سويدى إيرانى فى طهران ربما أصبح وشيكًا

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:34 م
الإيراني أحمد رضا
الإيراني أحمد رضا جلالي
وكالات
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أعلنت منظمات حقوقية اليوم الثلاثاء أن العالم السويدي-الإيراني أحمد رضا جلالي المحكوم عليه بالإعدام في إيران بتهم التجسس ربما يواجه تنفيذًا وشيكًا للحكم.

وذكرت منظمة العفو الدولية على تويتر: "في الأول من ديسمبر، قال قاضٍ إن أحمد رضا سيُنقل إلى سجن رجائي شهر اليوم من أجل التنفيذ الوشيك للإعدام".

وقالت منظمة إيران هيومن رايتس لحقوق الإنسان في بيان نقلا عن زوجته فيدا مهرانيا: "تم إبلاغ محاميه بأن أحمد رضا سينقل إلى سجن رجائي شهر، اليوم (الثلاثاء أول ديسمبر)".

ولم يصدر رد فعل إيراني رسمي على التقارير.

وقالت وزيرة خارجية السويد في الأسبوع الماضي إنها اتصلت بنظيرها الإيراني بعد أن أفادت تقارير بأن إيران قد تنفذ قريبا حكم الإعدام في جلالي.

وأٌلقي القبض على جلالي، وهو طبيب ومحاضر في معهد كارولينسكا بالعاصمة السويدية ستوكهولم، في إيران عام 2016 وأُدين بالتجسس عقب اتهامه بتقديم معلومات لإسرائيل لمساعدتها في اغتيال عدد من كبار العلماء النوويين.

وأيّدت المحكمة العليا في إيران حكم الإعدام في 2017.

ويتهم نشطاء حقوقيون إيران بالقبض على عدد من مزدوجي الجنسية في محاولة للحصول على تنازلات من دول أخرى، ودأبت إيران على نفي ذلك.

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