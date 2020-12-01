افتتاح برج إيفل أمام السائحين في 16 ديسمبر

يفتح برج إيفل أبوابه أمام السائحين يوم 16 ديسمبر، بعد أسابيع من الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حسبما أفاد حساب البرج السياحي الشهير بالعاصمة الفرنسية باريس على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء.وجاء في التغريدة، التي كانت مصحوبة بصورة للعلم الفرنسي: "أتطلع إلى رؤيتكم بين الساعة 10:30 صباحا و06:30 مساء يوم 16 ديسمبر".وأغلق البرج أمام الزوار في نهاية أكتوبر بعد أن شددت فرنسا قيودها على حرية الحركة في محاولة للسيطرة على انتشار الفيروس، الذي أصاب فرنسا بشدة من بين الدول الأوروبية.ومع ذلك، كما يتضح من التغريدة، ستظل الزيارات الليلية ممنوعة.كما أغلق البرج وأعيد افتتاحه مرة واحدة هذا العام، خلال الموجة الأولى من عمليات الإغلاق بسبب وباء كورونا في الربيع.. في ذلك الوقت، تم إغلاقه لعدة أشهر.