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الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 الموافق 16 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

افتتاح برج إيفل أمام السائحين في 16 ديسمبر

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:27 م
افتتاح برج إيفل
افتتاح برج إيفل
وكالات
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يفتح برج إيفل أبوابه أمام السائحين يوم 16 ديسمبر، بعد أسابيع من الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حسبما أفاد حساب البرج السياحي الشهير بالعاصمة الفرنسية باريس على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء.

وجاء في التغريدة، التي كانت مصحوبة بصورة للعلم الفرنسي: "أتطلع إلى رؤيتكم بين الساعة 10:30 صباحا و06:30 مساء يوم 16 ديسمبر".

وأغلق البرج أمام الزوار في نهاية أكتوبر بعد أن شددت فرنسا قيودها على حرية الحركة في محاولة للسيطرة على انتشار الفيروس، الذي أصاب فرنسا بشدة من بين الدول الأوروبية.

ومع ذلك، كما يتضح من التغريدة، ستظل الزيارات الليلية ممنوعة.

كما أغلق البرج وأعيد افتتاحه مرة واحدة هذا العام، خلال الموجة الأولى من عمليات الإغلاق بسبب وباء كورونا في الربيع.. في ذلك الوقت، تم إغلاقه لعدة أشهر.

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