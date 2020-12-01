ألمانيا تسجل 13 ألف إصابة بكورونا

أعلن بيان معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا قد سجل ثلاثة عشر ألفا و604 إصابات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.وأضاف أن عدد الوفيات قد بلغ 388 حالة، فيما تعافى حوالي 758 ألفا و800 شخص منذ بدء الوباء، ويبلغ عدد المصابين بكورونا في العناية المركزة الآن 521 مصابا، 298 منهم على أجهزة التنفس الصناعي.يشار أنه في معظم الولايات الفيدرالية أصبحت متطلبات باتخاذ إجراءات أكثر صرامة سارية منذ منتصف الليل، على سبيل المثال الاجتماعات الخاصة محدودة من عشرة إلى خمسة أشخاص كحد أقصى من الأسرة الواحدة ومن أسرة أخرى، ولا يتم احتساب الأطفال حتى سن 14 عامًا، فيما وضع شرط الحد الأقصى لعدد العملاء في المتاجر الكبيرة مثل محلات السوبر ماركت محدود، كما تم تمديد الإغلاق الجزئي الذي كان ساري المفعول منذ نوفمبر حتى 20 ديسمبر.