خبير بيئى يوضح كيفية زيادة عدد مصانع تدوير المخلفات الإلكترونية

قال الخبير البيئي أحمد فتحي إنه من الضروري التوعية بالمخلفات الإلكترونية والتخلص من المخلفات الخطرة، لتحقيق الاستفادة وإعادة تدير المخلفات بزيادة عدد مصانع التدوير، ووجود آلية آمنة للتخلص من المخلفات الإلكترونية لما لها من تأثير على صحة الإنسان والبيئة.أضاف الخبير البيئي، لـ"الدستور" أنه تتم زيادة فرص الاستثمار في المخلفات الإلكترونية وزيادة الفرص للشباب للمشاركة في عملية الإنتاج العائدة بربح اقتصادي، وتتبع مَن يقوم بإلقاء القمامة وكميات المخلفات المتولدة من جميع المؤسسات والهيئات والقطاع الخاص، لافتًا إلى أنه يجب وجود تشجيع من خلال المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة وفقًا لشروط بيئية معينة.وأظهرت الإحصائيات، التى تم إجراؤها أن القطاع الحكومى يتولد منه حوالى 19% والقطاع الخاص حوالى 58% والأسر حوالى 23% والمشكلة هنا لدى الأسر فى قيامهم بيبع تلك الأجهزة لصغار تجار المنتجات المستعملة.وقال طارق العربي، مدير مشروع المخلفات الإلكترونية في تصريح له، إن وزارة البيئة تعمل بالتعاون مع الشركاء على إطلاق تطبيق إلكتروني لجمع المخلفات الإلكترونية نظير قسائم تخفيض على منتجات جديدة وضبط عملية المزادات على بيع تلك المخلفات الإلكترونية من الجهات المختلفة، ووضع معايير لها، كما تم وضع معايير لمنع وصولها للقطاع غير الرسمى الذى يعمل بسياسة الانتقاء، حيث يستفيد من الأجزاء ذات القيمة فقط ويتخلص من الأجزاء الضارة بطريقة غير آمنة ويستفيد من الأجهزة الثمينة فقط، وتلك المعايير ستضمن التخلص الآمن من الأجزاء الخطرة فى تلك الأجهزة كما ستضمن الاستغلال الجيد والأمثل للأجزاء الثمينة.