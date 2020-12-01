جانتس يعلن دعمه حل البرلمان الإسرائيلي

أعلن بيني جانتس، شريك بنيامين نتنياهو في حكومة الوحدة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، عن عزمه على التصويت اعتبارا من الأربعاء، دعمًا لمذكرة للمعارضة تطلب فيها حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.وصرح جانتس، في مداخلة نقلها التليفزيون، بأن حزب أزرق أبيض الوسطي "سيصوت غدًا دعمًا لحل البرلمان"، وذلك عشية تصويت تمهيدي على طلب المعارضة المذكور.