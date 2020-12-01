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الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 الموافق 16 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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«سيسيه» يباغت الأهلي بهدف أول للاتحاد في نصف نهائي كأس مصر
الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 08:43 م
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تقدم رزاق سيسيه لفريقه الاتحاد السكندري علي نظيره الأهلي بهدف نظيف في نصف نهائي بطولة كأس مصر.
وأحرز سيسيه الهدف في الدقيقة ٣٥ ليتقدم لفريقه بهدف نظيف
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