مصدر: لا يوجد مؤشر على دافع سياسى وراء حادث الدهس بألمانيا

قال مصدر في الأجهزة الأمنية الألمانية، إن المحققين لا يرون أي مؤشر على وجود دافع سياسي وراء هجوم الدهس الذي وقع اليوم الثلاثاء في مدينة ترير بغرب ألمانيا، والذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.وتؤكد السلطات، مع ذلك، لا تزال الشرطة تحقق مع المشتبه به الرئيسي، مع عدم وجود معلومات حول الدافع الذي دفع السائق على ما يبدو إلى استهداف المارة بشكل عشوائي في وسط المدينة.وقال مالو دراير، رئيس وزراء ولاية راينلاند بالاتينيت، التي تقع فيها مدينة ترير، إن أحد الضحايا كان رضيعًا.