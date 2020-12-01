إغلاق 5 مراكز تعليمية بحى ثانٍ المنتزه

أغلق حى ثان المنتزه بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، 5 مراكز تعليمية «سناتر»، خلال حملة مكبرة لإغلاق المراكز التعليمية بنطاق الحي؛ حفاظا على صحة أبنائنا وتجنبا لانتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتنسيق مع قيادات مديرية التربية والتعليم.جاء ذلك تنفيذا لقرار رئاسة مجلس الوزراء، ووفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، بنطاق الثغر، وبناءً على تعليمات اللواء أشرف بهجت رئيس حي ثان المنتزه.واستهدفت الحملة تنفيذ الإغلاق الفوري لعدد من المراكز التعليمية، بشارع ملك حفني بحري وسلمان الفارسي والمهداوي ومحمد عطية وجمال عبدالناصر بحري.وتم شن الحملة برئاسة يحيى زكريا سكرتير عام الحي، وتشكلت لجنة الغلق من ممثلي الجهات المعنية (مدير إدارة الخدمات، مدير المتابعة الميدانية، مسئول الغلق بإدارة رخص المحلات، إشغال الطريق، ممثل الاتصال السياسي بإدارة المنتزه التعليمية )، حيث جاءت تلك الحملة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.