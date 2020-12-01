جامعة كفرالشيخ تطلق قافلة طبية مجانية لقرية الثمانين

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفرالشيخ تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قافلة طبية تضم كلية الطب البشري وكلية التمريض إلى قرية الثمانين في مركز الحامول بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بهدف تقديم خدمات طبية لأهالي القرية والقرى المجاورة.حيث ‏جرى الكشف المجاني على جميع المرضى بتخصصات الباطنة والأطفال على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين؛ كما جرى صرف العلاج في تلك التخصصات بالمجان لجميع المرضى ‏المترددين على مقر القافلة.وقال الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية ضمت نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في تخصصات الباطنة العامة والعيون والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والمخ والأعصاب والأطفال، كما جرى صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى ‏المترددين على مقر القافلة.وأضاف أن تنظيم القافلة يأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة لتقديم خدماتها إيمانا بأهمية المشاركة المجتمعية، مشيرا إلى تقديم الخدمات الطبية في مستشفيات الجامعة يوميا للمواطنين باستخدام التقنيات العالمية وأحدث الأجهزة.وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، أن تنظيم القوافل الطبية والمهام الإنسانية يأتي اتساقا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير الخدمة لكل المصريين بمستوى جيد من خلال إطلاق مبادرات الإصلاح الصحى وحظى فيه قطاع الصحة بالاهتمام والدعم من جانب القيادة السياسية، ما أحدث طفرة كبيرة فى الملف الصحى.وقال إن هذه القوافل الطبية تعتبر من أهم وسائل خدمة المجتمع البيئي، وإنها تأتي تفعيلا لدور الجامعة في وصول الخدمة الطبية للمرضى من أهالي المحافظة الأكثر احتياجا للرعاية تيسيرًا عليهم، وتقديم الخدمة على أكمل وجه وصرف العلاج اللازم بالمجان، حيث تم الكشف والتشخيص وتوزيع العلاج مجانا على 2072 حالة من أهالي قرية الثمانين وقرى شباب الخريجين المجاورة.وأكد د. دسوقي استمرار القوافل الطبية في قرى المحافظة لتقديم الدعم الطبي، مشيرا إلى حرص إدارة الجامعة على تنظيم القوافل بأنواعها البشرية والبيطرية والزراعية أيضا لخدمة المجتمع المحلى المحيط بها وتستهدف الوصول إلى الأماكن النائية لأداء رسالتها التنموية والخدمية وتحقيق الاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة.