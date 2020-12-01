بايدن: الفريق الاقتصادي سيخرج أمريكا من أزمتها التي تسببت بها كورونا

حض الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، الكونجرس على إقرار خطة مساعدات متينة لمواجهة تداعيات كورونا.وخلال تقدم جو بايدن فريقه الاقتصادي، قال إن الفريق الاقتصادي سيخرج أمريكا من مشاكلها الاقتصادية التي تسببت بها كورونا، حسبما نقلت قناة "العربية".وأعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، مساء اليوم الثلاثاء، رسميًا عن أسماء مرشحي فريقه الاقتصادي، وأكد أنّ هذا الفريق سيلعب دورًا أساسيًا في بلورة خططهم.‌‎ورشح بايدن جانيت يلين لوزارة الخزانة، وقال: "إن يلين هي من أكبر المفكرين الاقتصاديين في بلادهم".