إيني تنهي النزاع مع يونيون فينوسا لاستئناف تشغيل محطة إسالة الغاز في مصر

وقعت شركة الطاقة الإيطالية العملاقة إيني اتفاقيات تمهد الطريق أمام استئناف تشغيل محطة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي في مصر خلال الربع الأول من العام المقبل والتوصل إلى تسوية مرضية للخلافات القائمة مع شركتي يونيون فينوسا جاز وإس.إي.جاز.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لشركة إيني عبر البريد الإلكتروني القول، إن حصة يونيون فينوسا جاز في محطة دمياط والبالغة 80% ستنتقل إلى شركة إيني التي ستحصل على 50% فيما تحصل شركة إيجاس المصرية التابعة للدولة على 30% من الأسهم.ووفقًا لهذا الاتفاق ستصبح محطة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي مملوكة لكل من إيني بنسبة 50% وإيجاس بنسبة 40% والهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 10%.