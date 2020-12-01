رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 الموافق 16 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إيني تنهي النزاع مع يونيون فينوسا لاستئناف تشغيل محطة إسالة الغاز في مصر

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 08:39 م
إيني تنهي النزاع
إيني تنهي النزاع مع يونيون
وكالات
طباعة
وقعت شركة الطاقة الإيطالية العملاقة إيني اتفاقيات تمهد الطريق أمام استئناف تشغيل محطة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي في مصر خلال الربع الأول من العام المقبل والتوصل إلى تسوية مرضية للخلافات القائمة مع شركتي يونيون فينوسا جاز وإس.إي.جاز.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لشركة إيني عبر البريد الإلكتروني القول، إن حصة يونيون فينوسا جاز في محطة دمياط والبالغة 80% ستنتقل إلى شركة إيني التي ستحصل على 50% فيما تحصل شركة إيجاس المصرية التابعة للدولة على 30% من الأسهم.

ووفقًا لهذا الاتفاق ستصبح محطة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي مملوكة لكل من إيني بنسبة 50% وإيجاس بنسبة 40% والهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 10%.

موضوعات متعلقة

تطبق من اليوم.. مواعيد غلق وفتح المحال التجارية والمقاهي

الفنان محمد عبدالحليم يكشف حقيقة عدم إيجاد فرص عمل (صور)

أسماء المتهمين بالتنمر على «شيكابالا» في الأقصر

المدرس المتهم بالتحرش فى المنوفية: «مش هسيب حقى»

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد الإنشاءات الجديدة

image description

محافظ دمياط: نستعد لافتتاح عدة مشروعات عملاقة

image description

رئيس جامعة أسيوط يفتتح المؤتمر السنوى لقسم أمراض القلب غدًا

image description

مليون و800 ألف جنيه مبيعات معرض «ديارنا»

image description

حملة على الصيدليات ومخازن المستلزمات الطبية بأسيوط

الأكثر قراءة

«الاختراق الأكبر».. كشف الشبكة السرية لنفوذ الجماعة فى سويسرا

إزالة أكبر سوق عشوائي بالمنصورة في الدقهلية

مصدر حكومي: لا صحة لإجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة

حقيقة فيديو «الطفل بائع الليمون» وتشغيله بالأجرة

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

«المزيدي» يهنئ الرائد كريم الجمل بوصول نجله «زين»

قرية نمساوية تغير اسمها بسبب معناه الفاضح

اليابان تمول تكنولوجيا المناخ لتحقيق هدف انبعاثات الكربون

بعد اختفائه من أميركا.. ظهور «الهيكل الغامض» في رومانيا

أيام زمان

مأساة سعاد حسني (5).. «أبعدها إحسان عبد القدوس عن أدوار البطولة»

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

«حرام علىّ وخيانة للنادى».. الأيام الأخيرة لصالح سليم فى الملعب

مأساة سعاد حسنى (4): كيف أنقذ محمد عبدالوهاب السندريلا فى فيلم «حسن ونعيمة»؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
بطريرك لم يوقظ خرائب بل أيقظ أمة
منى رجب
آمال جديدة فى اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة
ثروت الخرباوي
أكذوبة النسخ فى القرآن
ماجد حبته
لا شىء خلف الغبار
المزيد

الثقافة

قريبًا.. صدور «محمد عبد المطلب.. سلطان الغناء» لـ محب جميل

غدًا.. هشام البواردي يناقش «حرب كبيرة» بالنيل الثقافية

غدًا.. الاحتفال باليوم العالمى لمتحدى الإعاقة بمكتبة القاهرة الكبرى

الأربعاء.. عمر إبراهيم يناقش «الهامس في الظلمات» على النيل الثقافية