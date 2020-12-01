ارتفاع إصابات كورونا إلى 129 ألفًا و414 حالة في لبنان

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، فى لبنان إلى 129414 شخصا، بعد تسجيل 1511 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 1033 منذ 21 فبراير الماضي.وبعد فترة الإقفال العام التي استمرت أسبوعين وانتهت صباح أمس الإثنين، قررت اللجنة الوزارية الخاصة بمتابعة ملف وباء كورونا الرفع التدريجي للإقفال العام.واتخذ وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، قرارًا قضى بالإبقاء على حظر التجول بدءًا من الساعة الحادية عشرة ليلا وحتى الخامسة صباحًا على أن يبدأ ‏الاقفال العام الساعة العاشرة ليلًا.وشمل القرار تحديد ‏إشغال المطاعم بنسبة 50%، والإبقاء على إقفال الملاهي والحانات والملاهي الليلية حتى إشعار آخر، ومنع ‏إقامة الأعراس والمآتم والمناسبات الاجتماعية والحفلات، وطلب من المواطنين الالتزام بوضع الكمامات والتباعد الاجتماعي.