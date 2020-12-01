3508 إصابات جديدة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، تسجيل 3508 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 359844 حالة.وذكر بيان للوزارة أنه تم تسجيل 69 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 5915 حالة، كما تم تسجيل 4902 حالة شفاء إضافية، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 310193.