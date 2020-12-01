«مستثمرو شق التعبان» يطالبون بإعادة النظر فى أسعار الكهرباء

ثمن مستثمري شق التعبان بالدور الذي تقوم به الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في النهوض بالاقتصاد المحلي، والعمل على خدمة الصناعة الوطنية من خلال عقد الاجتماعات مع كبار المسؤولين والوزراء برجال الأعمال والمستثمرين لحل المشاكل التى تواجههم.وأكد عدد كبير من مستثمري شق التعبان، أن ارتفاع أسعار الكهرباء لمصانعهم، تعتبر أكبر صداع وعائق لاصحاب مصانع الرخام، مطالبين وزارة الكهرباء بإعادة النظر فى أسعار فاتورة الكهرباء الشهرية لمصانع شق التعبان.كما طالب مستثمري شق التعبان بعقد بضرورة عقد اجتماع مع كلا من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق، لمناقشة المشاكل التى تواجه صناعة الرخام في مصر، والعمل على حلها، لأن حل مشاكل المصانع بالتأكيد ستؤدي إلى زيادة الناتج المحلي، وزيادة الصادرات المصرية للخارج.