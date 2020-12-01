بعد رفعها أسعار البنزين.. تركيا تفرض زيادة جديدة على الغاز

أعلن اتحاد أرباب العمل في محطات إمداد الطاقة والبنزين والغاز التركية (EPGİS)، اليوم الثلاثاء، عن زيادة أسعار الغاز المسال، بمقدار 8 قروش للتر الواحد، اعتبارًا من الغد، الأربعاء، وفقا لموقع تركيا الآن.كانت السلطات التركية أعلنت قبل أسبوع، عن تطبيق زيادة جديدة على أسعار البنزين، بمقدار 37 قرشًا على اللتر، إذ كان لتر البنزين قبل تطبيق الزيادة الجديدة، يباع بسعر 6.67 ليرة في إسطنبول، و6.73 ليرة في أنقرة وإزمير، ليتجاوز سعر اللتر بعد الزيادة الجديدة 7 ليرات.والحال نفسه بالنسبة لأسعار الديزل، التي زادت 3 مرات في شهر نوفمبر الماضي.وكانت أسعار خام برنت قد ارتفعت مع الإعلان عن اكتشاف لقاحات لفيروس كورونا، فضلًا عن زيادة سعر صرف الدولار أمام الليرة.