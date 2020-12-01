كيف تنسقين إطلالتك الكاجول على طريقة حنان مطاوع؟



تميزت الفنانة حنان مطاوع بعدد من الإطلالات الكاجول عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" حيث حازت صورها على إعجاب الآلاف من المستخدمين وإنهالت عليها التعليقات الإيجابية.



ونستعرض فى السطور التالية كيف تنسقين إطلالة كاجول على طريقة حنان مطاوع؟



لا داعى للألوان الصاخبة



ظهرت حنان مطاوع، مؤخرًا بقميص أبيض اللون (أوف سولدر)، نسقته مع بنطال جينز باللون الأزرق الفاتح من اختيار ستايلست mariamelkholy، نلاحظ من خلال إطلالتها أنه لا تفضل الألوان الصاخبة، أو المتعددة فى الإطلالة الواحدة، وإنما تختار الظهور باثنين من الألوان لتبدو فى أفضل طلة. تميزت الفنانة حنان مطاوع بعدد من الإطلالات الكاجول عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" حيث حازت صورها على إعجاب الآلاف من المستخدمين وإنهالت عليها التعليقات الإيجابية.ونستعرض فى السطور التالية كيف تنسقين إطلالة كاجول على طريقة حنان مطاوع؟ظهرت حنان مطاوع، مؤخرًا بقميص أبيض اللون (أوف سولدر)، نسقته مع بنطال جينز باللون الأزرق الفاتح من اختيار ستايلست mariamelkholy، نلاحظ من خلال إطلالتها أنه لا تفضل الألوان الصاخبة، أو المتعددة فى الإطلالة الواحدة، وإنما تختار الظهور باثنين من الألوان لتبدو فى أفضل طلة.

التسريحة البسيطة

ظهرت حنان مطاوع فى عدد من إطلالاتها بتسريحة بسيطة، فهى لا تتكلف فى تسريحات شعرها، فمؤخرًا تألقت بتسريحة ذيل الحصان لتناسب مع شعرها الأسود الطويل بلمسة من الفنان nael leo، وكثيرًا ما تظهر حنان وشعرها منسدلًا على أكتافها، أو تقسمه بفارق بسيط أعلى رأسها، كما أن أنها سبق وتألقت بالشعر الوايفي المنسدل، فهى فى الأغلب لا تفضل تسريحات الشعر الغريبة وانما تميل للبساطة لتناسب إطلالتها.