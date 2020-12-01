رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 الموافق 16 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تفرض إجراءات لثني السكان عن السفر إلى منتجعات التزلج في الخارج

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 08:20 م
ماكرون
ماكرون
وكالات
طباعة
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا ستنفذ إجراءات لثني السكان عن السفر إلى منتجعات التزلج خارج البلاد خلال عيد الميلاد، في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا.

وقال ماكرون، بعد اجتماع مع رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو في باريس: "نعم، سنقوم بفرض إجراءات تقييدية ورادعة"، مضيفا أنه سيتم تنسيق الإجراءات في الأيام المقبلة.

كما دعا ماكرون إلى تنسيق أوروبي بشأن مسألة فتح منتجعات التزلج على الجليد في القارة خلال موسم الأعياد.

وتأتي تصريحاته وسط خلاف بين دول جبال الألب في أوروبا حول ما إذا كان سيتم إغلاق المنتجعات من أجل منع السياح من نشر فيروس كورونا.

وبينما تدعو ألمانيا وإيطاليا إلى فتح منتجعات التزلج بعد حلول العام الجديد فقط، لا ترغب النمسا وسويسرا في إغلاق منتجعات التزلج الخاصة بهما على الإطلاق.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، الأسبوع الماضي، إن منتجعات التزلج على الجليد في البلاد يجب أن تظل مغلقة.

موضوعات متعلقة

تطبق من اليوم.. مواعيد غلق وفتح المحال التجارية والمقاهي

«الاختراق الأكبر».. كشف الشبكة السرية لنفوذ الجماعة فى سويسرا

أسماء المتهمين بالتنمر على «شيكابالا» في الأقصر

إزالة أكبر سوق عشوائي بالمنصورة في الدقهلية

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد الإنشاءات الجديدة

image description

محافظ دمياط: نستعد لافتتاح عدة مشروعات عملاقة

image description

رئيس جامعة أسيوط يفتتح المؤتمر السنوى لقسم أمراض القلب غدًا

image description

مليون و800 ألف جنيه مبيعات معرض «ديارنا»

image description

حملة على الصيدليات ومخازن المستلزمات الطبية بأسيوط

الأكثر قراءة

«الاختراق الأكبر».. كشف الشبكة السرية لنفوذ الجماعة فى سويسرا

إزالة أكبر سوق عشوائي بالمنصورة في الدقهلية

مصدر حكومي: لا صحة لإجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة

حقيقة فيديو «الطفل بائع الليمون» وتشغيله بالأجرة

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

«المزيدي» يهنئ الرائد كريم الجمل بوصول نجله «زين»

قرية نمساوية تغير اسمها بسبب معناه الفاضح

اليابان تمول تكنولوجيا المناخ لتحقيق هدف انبعاثات الكربون

بعد اختفائه من أميركا.. ظهور «الهيكل الغامض» في رومانيا

أيام زمان

مأساة سعاد حسني (5).. «أبعدها إحسان عبد القدوس عن أدوار البطولة»

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

«حرام علىّ وخيانة للنادى».. الأيام الأخيرة لصالح سليم فى الملعب

مأساة سعاد حسنى (4): كيف أنقذ محمد عبدالوهاب السندريلا فى فيلم «حسن ونعيمة»؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
بطريرك لم يوقظ خرائب بل أيقظ أمة
منى رجب
آمال جديدة فى اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة
ثروت الخرباوي
أكذوبة النسخ فى القرآن
ماجد حبته
لا شىء خلف الغبار
المزيد

الثقافة

قريبًا.. صدور «محمد عبد المطلب.. سلطان الغناء» لـ محب جميل

غدًا.. هشام البواردي يناقش «حرب كبيرة» بالنيل الثقافية

غدًا.. الاحتفال باليوم العالمى لمتحدى الإعاقة بمكتبة القاهرة الكبرى

الأربعاء.. عمر إبراهيم يناقش «الهامس في الظلمات» على النيل الثقافية