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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مباحثات بين النمسا وإثيوبيا حول إنهاء الأزمة في إقليم تيجراي

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 08:34 م
الكسندر شالينبرج
الكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا
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بحث ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا، اليوم الثلاثاء، في اتصال هاتفي مع نظيره الإثيوبي، دمقي مكونن، الأوضاع في إقليم تيجراي.

ودعا الوزير النمساوي، خلال الاتصال الذي أجراه اليوم مع الحكومة الإثيوبية، إلى إنهاء جميع الأعمال العدائية في إقليم تيجراي، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مشددا على ضرورة إجراء حوار بناء لحل الأزمة.

وأعرب الوزير النمساوي عن دعمه الكامل للجهود التي يبذلها الاتحاد الإفريقي في هذه الأزمة، مشيرا إلى استعداد بلاده لتقديم الخبرة النمساوية في حل النزاعات وفي إجراءات بناء الثقة.

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