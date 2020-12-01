تأجيل محاكمة 215 متهمًا في «كتائب حلوان» لـ8 ديسمبر

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمأمورية طرة، الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 215 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بكتائب حلوان، لجلسة 8 ديسمبر؛ لاستكمال المرافعة.تضم القضية 215 متهمًا نسبت لهم النيابة اتهامات بأنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.كما نسبت النيابة للمتهمين تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة، ومنشآتهما وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحولات الكهرباء.