مفوضية اللاجئين تطلب الوصول إلى مخيمات فى تيجراى

طالبت الأمم المتحدة الثلاثاء بالوصول إلى مخيمات للاجئين في منطقة تيغراي الإثيوبية، تعاني نقصًا في الغذاء، وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.وقال المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش، خلال مؤتمر صحافي في جنيف: "يزداد القلق ساعة بعد ساعة".وأضاف: "لا بدّ من أن المخيمات تعاني الآن نقصًا في المنتجات الغذائية، ما يجعل خطر الجوع وسوء التغذية فعليا أكثر"، مشيرًا إلى أن المفوضية تحذر من ذلك منذ نحو شهر.وأوضح أن المفوضية تلقت معلومات غير مؤكدة تفيد بأن مخيمات اللاجئين في تيجراي كانت مسرحًا "لهجمات وخطف وتجنيد بالقوة".وأطلق رئيس الوزراء الاثيوبي آبى أحمد في 4 نوفمبر حملة ضد جبهة تحرير شعب تيجراي التي تدير هذه المنطقة الواقعة في شمال البلاد، وتتحدى سلطته.وأرغمت المعارك عشرات آلاف الأشخاص على الفرار إلى مناطق أخرى في إثيوبيا أو إلى عبور الحدود نحو السودان.ويمكن أن يبلغ عدد اللاجئين 200 ألف خلال الأشهر الستة المقبلة، حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.وأعربت المفوضية الجمعة عن قلقها على وضع المدنيين في عاصمة الإقليم ميكيلي وعلى وضع 96 ألف لاجئ إريتري يعيشون في أربعة مخيمات في تيجراي.وتوقف وصول المساعدات الإنسانية إلى تلك المخيمات منذ بدء المعارك.